Суд обязал Кельн и Бонн ввести частичный запрет на старые дизельные авто

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Административный суд Кельна постановил, что немецкие города Кельн и Бонн должны c апреля 2019 года ввести частичный запрет на въезд старых дизельных автомобилей, передает телеканал n-tv.

Соответствующее решение суд принял в ответ на иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe.

Кельн с апреля следующего года должен ввести запрет на въезд в существующие зеленые зоны для дизельных автомобилей с двигателями экологического стандарта Евро-4, а уже с сентября 2019 года запрет затронет и обладателей дизельных двигателей со стандартом Евро-5. Целью такого решения является сохранение уровня двуокиси азота в пределах пороговых значений.

В соседнем Бонне с апреля 2019 года для обладателей старых дизельных автомобилей будут закрыты две загруженные улицы.

Правительство земли Северный Рейн-Вестфалия намерено оспорить вердикт суда. "Речь идет о серьезном вмешательстве в транспортную структуру Кельна с весьма значительными последствиями для жителей, регулярно приезжающих на работу в город лиц и для всего места экономической активности города", — пояснила министр охраны окружающей среды Северного Рейна-Вестфалии Урсула Хайнен-Эссер, чьи слова приводит телеканал ntv. "По этой причине мы, разумеется, подадим апелляцию", — добавила она.

Пока единственным городом в Германии, ограничившим движение автомобилей с дизельными двигателями на двух участках улиц, стал Гамбург. В Штуттгарте и Аахене подобные ограничения будут введены в начале 2019 года, во Франкфурте-на-Майне — в феврале 2019 года, в Берлине — в апреле 2019 года.

В немецком городе Майнц может быть ограничено движение автомобилей с дизельными двигателями, список ограничений должен быть подготовлен к 1 апреля следующего года, такое решение принял в среду местный административный суд.