Посольство России выясняет, пострадали ли российские граждане в Калифорнии

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Посольство России в США проверяет, были ли российские граждане среди пострадавших в стрельбе, которая произошла в ночь на четверг в баре Borderline в городе Таузанд-Окс штата Калифорния.

"Посольство выясняет, были ли среди пострадавших в стрельбе в пригороде Лос-Анджелеса граждане России. В госдеп направлен соответствующий запрос", — говорится в сообщении посольства в Twitter

Как ранее сообщил шериф местной полиции Джефф Дин, в результате стрельбы в баре Borderline в Калифорнии погибли 11 посетителей, а также полицейский и предполагаемый преступник. По данным СМИ, в баре Borderline, где проходила студенческая вечеринка, неизвестный произвел не менее 30 выстрелов.