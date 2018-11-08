В Румынии главу сената подозревают в получении крупной взятки

КИШИНЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Национальное антикоррупционное управление Румынии (DNA) подозревает главу сената Кэлина Попеску-Тэричану в получении взятки в размере 800 тысяч долларов, сообщает информационное агентство Agerpres.

"Национальное антикоррупционное управление полагает, что глава сената Кэлин Попеску-Тэричану получил в период с 2007 по 2008 годы, когда он занимал пост премьера, около 800 тысяч долларов от австрийской компании в обмен на заключение для фирмы дополнительных договоров", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, накануне генеральная прокуратура Румынии по просьбе DNA зарегистрировала в сенате запрос о получении разрешения на проведение уголовного преследования в отношении Попеску-Тэричану. Пресс-служба DNA в четверг выступила с разъяснением этой ситуации, но в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства, имя главы сената не упоминается.

Сам Попеску-Тэричану заявил, что пока не получал официального уведомления о том, что является участником уголовного дела.

"Странно, что через 10 лет после завершения моего мандата, этот вопрос был снова поднят, я считаю это реакцией на мою борьбу с давлением и превышением полномочий в системе юстиции. Видимо, мои действия беспокоят тех, кто захватил власть в румынском государстве", — сказал глава сената журналистам.