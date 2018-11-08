МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Полиция установила личность человека, устроившего стрельбу в баре в американском штате Калифорния, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что стрельбу устроил 29-летний мужчина, вооруженный пистолетом Glock. Имя подозреваемого полиция не сообщает.
Правоохранительные органы выясняют мотивы подозреваемого.
Как ранее сообщил шериф местной полиции Джефф Дин, в результате стрельбы в баре Borderline в Калифорнии погибли 11 посетителей, а также полицейский и предполагаемый преступник. По данным СМИ, в баре Borderline, где проходила студенческая вечеринка, неизвестный произвел не менее 30 выстрелов. В полиции сообщили, что не исключают версию теракта.