Полиция на месте стрельбы в городе Таузенд-Окс в Калифорнии

Полиция на месте стрельбы в городе Таузенд-Окс в Калифорнии

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Полиция установила личность человека, устроившего стрельбу в баре в американском штате Калифорния, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что стрельбу устроил 29-летний мужчина, вооруженный пистолетом Glock. Имя подозреваемого полиция не сообщает.

Правоохранительные органы выясняют мотивы подозреваемого.

Как ранее сообщил шериф местной полиции Джефф Дин, в результате стрельбы в баре Borderline в Калифорнии погибли 11 посетителей, а также полицейский и предполагаемый преступник. По данным СМИ, в баре Borderline, где проходила студенческая вечеринка, неизвестный произвел не менее 30 выстрелов. В полиции сообщили, что не исключают версию теракта.