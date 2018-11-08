Песков прокомментировал намерение США выйти из ДРСМД

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Решение проблем Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и региональных конфликтов без обсуждения на высшем российско-американском уровне обречено на пробуксовку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вопросы ДРСМД,… региональные конфликты, — все это без обсуждения на высшем уровне российско-американском обречено, скажем так, на определенную пробуксовку. И можно предположить, что до того момента, как состоится в Аргентине 20-ка, этот багаж еще расширится, станет еще больше проблем, поэтому все находятся в ожидании", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".