Омбудсмены России и Греции подписали Меморандум о сотрудничестве

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и ее греческий коллега Андреас Поттакис подписали Меморандум о сотрудничестве национальных правозащитных институтов России и Греции, который поможет, минуя бюрократические процедуры, оперативно помогать грекам и россиянам, написала Москалькова в Instagram.

"Меморандум призван… повысить уровень защищенности граждан на территории России и Греции. Мы сможем напрямую, минуя бюрократические системы, оперативно оказывать помощь попавшим в беду людям", — говорится в сообщении.

Как добавила Москалькова, 850 тысяч россиян посетили в прошлом году Грецию. Она отметила, что россияне любят эту страну, понимают ее традиции, между РФ и Грецией широкий товарообмен и культурные связи, что, однако, порождает и целый комплекс вопросов, связанных с защитой прав граждан.

"Я второй раз встречаюсь с Уполномоченным за последние полгода, и я пришел к выводу, что мы мыслим в одинаковом направлении, мы оба глубоко привержены продвижению прав человека, защите свобод наших граждан и продвижению принципа верховенства права и прозрачности", — отметил Поттакис, которого цитирует сайт российского омбудсмена.