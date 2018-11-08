"Талибан"* обнародовал список участников встречи по Афганистану в Москве

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Движение "Талибан"* обнародовало список своих делегатов, которые примут участие в московском формате консультаций по Афганистану, которые пройдут 9 ноября, говорится в коммюнике движения.
"Талибан"* принимает участие в консультациях по официальному приглашению РФ.
Отмечается, что на встрече "Талибан"* рассчитывает прояснить свою позицию по поводу ситуации в Афганистане и надеется найти мирное решение существующих проблем. Кроме того, талибы* заявили, что не собираются проводить какого-либо рода переговоры с делегацией Кабула, сообщил в заявлении представитель талибов Забиулла Муджахид.
Встреча в закрытом формате пройдет в российской столице в "Президент-отеле" на уровне заместителей министров иностранных дел и спецпредставителей. Подписание каких-либо документов по итогам не запланировано.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 ноября выступит на заседании Московского формата по Афганистану с участием делегации талибов*, сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
*Запрещённая в России террористическая организация