"Талибан"* обнародовал список участников встречи по Афганистану в Москве

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Движение "Талибан"* обнародовало список своих делегатов, которые примут участие в московском формате консультаций по Афганистану, которые пройдут 9 ноября, говорится в коммюнике движения.

Сообщается, что делегация состоит из пяти человек, среди которых Хаджи Мухаммад Аббас Станикзай, Маулави Салям Ханафи, Шейх-уль-Хадис Маулави Шахабуддин Делавар, Маулави Зия-ур-Рахман Мадани и Хаджи Мухаммад Сохейл Шахин.

"Талибан"* принимает участие в консультациях по официальному приглашению РФ.

Отмечается, что на встрече "Талибан"* рассчитывает прояснить свою позицию по поводу ситуации в Афганистане и надеется найти мирное решение существующих проблем. Кроме того, талибы* заявили, что не собираются проводить какого-либо рода переговоры с делегацией Кабула, сообщил в заявлении представитель талибов Забиулла Муджахид.

Ранее в МИД РФ заявили, что на консультации приглашены представители Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также США. Впервые в международной встрече такого уровня будет участвовать делегация политического офиса движения талибов. Как сообщил накануне РИА Новости источник в правительственных кругах Афганистана, делегация официального Кабула в среду вечером направилась на переговоры в Москву.

Встреча в закрытом формате пройдет в российской столице в "Президент-отеле" на уровне заместителей министров иностранных дел и спецпредставителей. Подписание каких-либо документов по итогам не запланировано.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 ноября выступит на заседании Московского формата по Афганистану с участием делегации талибов*, сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

*Запрещённая в России террористическая организация