МИД России и Молдавии обсудили Приднестровье

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин провел в Москве консультации с госсекретарем министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Татьяной Молчан, сообщает МИД РФ.

"Было выражено общее мнение, что… нынешнее состояние не отвечает имеющемуся потенциалу взаимодействия в торгово-экономической, гуманитарной и других областях. На фоне высокой динамики двустороннего диалога на высшем уровне заметно отстают контакты между правительствами, парламентами и отраслевыми ведомствами", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Также стороны обсудили возможное проведение нового заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Кроме того, молдавской стороне было указано на факты продолжающихся немотивированных отказов различным категориям российских граждан во въезде в Молдову.

Стороны условились возобновить регулярные межмидовские консультации на плановой основе, в том числе по консульским вопросам.

В области гуманитарного сотрудничества с российской стороны были выделены вопросы обеспечения беспрепятственной деятельности российских СМИ и использования русского языка в Молдавии, устранения препятствий для заключения двусторонних соглашений в миграционной сфере, предотвращения и расследования фактов осквернения российских военных мемориалов.

По приднестровской проблеме подтверждена готовность России в качестве страны-гаранта и посредника в переговорном процессе содействовать продвижению диалога между Кишиневом и Тирасполем. С российской стороны было высказано убеждение, что решением приднестровской проблемы может стать только "компромисс, выработанный самими сторонами при содействии международных посредников". Внимание молдавских партнеров было обращено на контрпродуктивность муссирования, в том числе на международных площадках, темы российского военного присутствия на левобережье Днестра, отметили в МИД. Стороны сошлись во мнении относительно необходимости ритмичной и последовательной работы формата "5+2".

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.