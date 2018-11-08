МИД России и Молдавии обсудили Приднестровье

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин провел в Москве консультации с госсекретарем министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Татьяной Молчан, сообщает МИД РФ.
Кроме того, молдавской стороне было указано на факты продолжающихся немотивированных отказов различным категориям российских граждан во въезде в Молдову.
Стороны условились возобновить регулярные межмидовские консультации на плановой основе, в том числе по консульским вопросам.
В области гуманитарного сотрудничества с российской стороны были выделены вопросы обеспечения беспрепятственной деятельности российских СМИ и использования русского языка в Молдавии, устранения препятствий для заключения двусторонних соглашений в миграционной сфере, предотвращения и расследования фактов осквернения российских военных мемориалов.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.