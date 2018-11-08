В Афганистане выразили надежду на прямой диалог с "Талибаном"* в Москве

КАБУЛ, 8 ноя — РИА Новости. Кабул надеется, что результатом встречи по Афганистану в Москве станут прямые переговоры между афганскими властями и радикальным движением "Талибан"*, сообщил РИА Новости представитель МИД Афганистана Сибгатулла Ахмади.
Ранее в МИД РФ заявили, что на консультации приглашены представители Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также США. Впервые в международной встрече такого уровня будет участвовать делегация политического офиса движения талибов*. Делегацию Кабула на предстоящем мероприятии будет возглавлять заместитель председателя Высшего совета мира Афганистана (ВСМА) Хаджидин Мохаммед.
Встреча в закрытом формате пройдет в российской столице в "Президент-отеле" на уровне заместителей министров иностранных дел и спецпредставителей. Подписание каких-либо документов по итогам не запланировано.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 ноября выступит на заседании московского формата по Афганистану.
*Запрещённая в России террористическая организация