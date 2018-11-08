Глава Европарламента сравнил бюрократию в ЕС с Ferrari без пилота

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Европарламента Антонио Таяни сравнил бюрократию в Евросоюзе с гоночным автомобилем марки Ferrari, у которого нет пилота.

"Наша бюрократия очень хорошо функционирует. Это как если иметь большую Ferrari, у которой нет пилота. А пилотом должна быть реальная политика, и проводить ее способна лишь Европейская народная партия", — сказал он, выступая на съезде в Хельсинки ведущей политической силы в ЕС. Трансляцию вела видеослужба Еврокомиссии.

Съезд христианских демократов ЕС изберет единого кандидата на пост председателя Еврокомиссии и главы избирательного списка ЕНП на выборах в Европарламент в мае 2019 года.

ЕНП — наиболее влиятельная и крупнейшая политическая партия Европы, представленная во всех институтах Евросоюза, а также в Совете Европы. Партия объединяет 77 национальных партий и коллективных членов из 41 европейской страны. Представителями ЕНП являются председатели Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер и Антонио Таяни, а также восемь глав государств-членов ЕС, 14 еврокомиссаров и самая крупная политическая фракция Европарламента.