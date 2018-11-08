В ООН осудили санкции США против Ирана

ЖЕНЕВА, 8 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Международные санкции, нацеленные на полную блокировку торговли страны, являются экономической войной против мирных людей, необходимо принять меры по защите гражданских лиц во время подобных экономических блокад, заявил спецдокладчик СПЧ ООН по влиянию санкций на права человека Идрисс Джазаири в связи с введением США санкций в отношении Ирана.
"Я глубоко озабочен тем фактом, что беднякам приходится нести на себе груз от этих действий (санкций). Все больше людей теряют свою работу, пока страдает экономика. Право государств не соглашаться друг с другом должно уважаться, но нарушение прав человека обычных людей не должно быть использовано как средство политического давления на государство. Это незаконно с точки зрения международного законодательства в области прав человека", — заявил он.
"Под экономическими санкциями люди также умирают, но от недостатка пищи и медикаментов, а не от взрывчатки. Подобный вид войны (экономическая блокада), который полагается на голод и болезнь, требует такого же внимания от международного сообщества, как и любой другой конфликт", — отметил Джазаири.
По его словам, государства должны принять декларацию, которая запретит использование санкций во вред мирным гражданам и защитит людей во время экономических блокад. В этой связи Джазаири предложил стать посредником между США и Ираном, чтобы согласовать обеспечение беспрепятственных поставок в Иран продовольствия, лекарств и других товаров гуманитарного характера.