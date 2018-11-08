В ООН осудили санкции США против Ирана

ЖЕНЕВА, 8 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Международные санкции, нацеленные на полную блокировку торговли страны, являются экономической войной против мирных людей, необходимо принять меры по защите гражданских лиц во время подобных экономических блокад, заявил спецдокладчик СПЧ ООН по влиянию санкций на права человека Идрисс Джазаири в связи с введением США санкций в отношении Ирана.

Джазаири напомнил, что после введения США санкций против Тегерана доставка в Иран гуманитарных грузов и предметов первой необходимости осложнилась несмотря на то, что для этих товаров были сделаны исключения. В частности, поставки продовольствия и лекарств в Иран из-за санкций задерживаются, так как банки, страховщики и транспортные компании теперь должны получать дополнительные разрешения. Также сообщалось о том, система SWIFT для международных транзакций запретила доступ для некоторых иранских банков, что делает бессмысленным исключение из санкций ряда товаров, за которые нельзя будет заплатить, считает эксперт.

"Я глубоко озабочен тем фактом, что беднякам приходится нести на себе груз от этих действий (санкций). Все больше людей теряют свою работу, пока страдает экономика. Право государств не соглашаться друг с другом должно уважаться, но нарушение прав человека обычных людей не должно быть использовано как средство политического давления на государство. Это незаконно с точки зрения международного законодательства в области прав человека", — заявил он.

Эксперт ООН подчеркнул, что даже во время войны, согласно женевским конвенциям, должна быть обеспечена защита мирных граждан, обеспечен их доступ к продовольствию, медицинским услугам и другим гуманитарным нуждам.

"Под экономическими санкциями люди также умирают, но от недостатка пищи и медикаментов, а не от взрывчатки. Подобный вид войны (экономическая блокада), который полагается на голод и болезнь, требует такого же внимания от международного сообщества, как и любой другой конфликт", — отметил Джазаири.

По его словам, государства должны принять декларацию, которая запретит использование санкций во вред мирным гражданам и защитит людей во время экономических блокад. В этой связи Джазаири предложил стать посредником между США и Ираном, чтобы согласовать обеспечение беспрепятственных поставок в Иран продовольствия, лекарств и других товаров гуманитарного характера.

Трамп объявил в мае, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстанавливает все санкции против страны, в том числе вторичные. Часть санкций были введены в действие с 7 августа. Более существенные санкции, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок. Однако в понедельник госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.