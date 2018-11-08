Индия примет участие во встрече по Афганистану на неофициальном уровне

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 ноя — РИА Новости. Индия примет участие в предстоящей 9 ноября встрече по Афганистану в "московском формате" на неофициальном уровне, сообщил в четверг журналистам официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар.
При этом он отметил, что Нью-Дели "поддерживает все усилия, направленные на мир и примирение в Афганистане, которые сохранят единство и плюрализм, обеспечат безопасность, стабильность и процветание страны". Кумар подчеркнул, что во главе этих усилий должен стоять сам Афганистан, и они невозможны без участия афганского правительства.
Встреча в закрытом формате пройдет в российской столице в "Президент-отеле" на уровне заместителей министров иностранных дел и спецпредставителей. Подписание каких-либо документов по итогам не запланировано.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 ноября выступит на заседании московского формата по Афганистану.
*Террористическая организация, запрещенная в России.