Индия примет участие во встрече по Афганистану на неофициальном уровне

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 ноя — РИА Новости. Индия примет участие в предстоящей 9 ноября встрече по Афганистану в "московском формате" на неофициальном уровне, сообщил в четверг журналистам официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар.

"Мы осведомлены о том, что 9 ноября Российская Федерация будет проводить встречу в Москве по Афганистану… Наше участие в этой встрече будет проходить на неофициальном уровне", — заявил высокопоставленный дипломат.

При этом он отметил, что Нью-Дели "поддерживает все усилия, направленные на мир и примирение в Афганистане, которые сохранят единство и плюрализм, обеспечат безопасность, стабильность и процветание страны". Кумар подчеркнул, что во главе этих усилий должен стоять сам Афганистан, и они невозможны без участия афганского правительства.

Ранее в МИД РФ заявили, что на консультации приглашены представители Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также США. Впервые в международной встрече такого уровня будет участвовать делегация политического офиса движения талибов*. Делегацию Кабула на предстоящем мероприятии будет возглавлять заместитель председателя Высшего совета мира Афганистана (ВСМА) Хаджидин Мохаммед.

Встреча в закрытом формате пройдет в российской столице в "Президент-отеле" на уровне заместителей министров иностранных дел и спецпредставителей. Подписание каких-либо документов по итогам не запланировано.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 ноября выступит на заседании московского формата по Афганистану.

*Террористическая организация, запрещенная в России.