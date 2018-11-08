В Израиле завершили расследование дела о коррупции в окружении Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноя — РИА Новости. Израильская полиция завершила расследование дела о коррупции при закупках подводных лодок в Германии и рекомендует предъявить обвинения личному адвокату премьер-министра Израиля и бывшему командующему военно-морскими силами страны, сказано в заявлении правоохранительных органов.

Сам глава правительства Биньямин Нетаньяху не проходил подозреваемым по так называемому "делу 3000", но отвечал на вопросы следователей.

"Полиция Израиля завершила расследование, известное как "дело 3000"… Оно касалось подозрений в коррупции, мошенничестве, злоупотреблении доверием, отмывании денег и иных правонарушениях, совершенных в рамках системы взаимоотношений государственных служащих, компаний и их высокопоставленных представителей… в связи с закупками подводных лодок и надводных кораблей для Государства Израиль у немецкой корпорации ThyssenKrupp", — сказано в пресс-релизе.

Полиция утверждает, что собрала достаточную доказательную базу, чтобы предъявить соответствующие обвинения шести фигурантам дела, в том числе Давиду Шимрону, который был личным адвокатом семьи Нетаньяху, и Элиэзеру Марому, который в прошлом командовал ВМС Израиля. Помимо прочего, им инкриминируется получение взяток на сумму 270 тысяч и 600 тысяч шекелей (около 73 тысяч и свыше 160 тысяч долларов по текущему курсу) соответственно, следует из материалов дела.

Передавая результаты расследования в прокуратуру, полиция также рекомендует предъявить обвинения бывшему заместителю главы Совета национальной безопасности Авриэлю Бар-Йосефу, отставному министру Элиэзеру Зандбергу, экс-руководителю канцелярии премьер-министра Давиду Шарану и Шаю Брошу, который в прошлом командовал подразделением военно-морских коммандос, а впоследствии занялся бизнесом.

Нетаньяху неоднократно заявлял, что не знал о связях своего адвоката с немецкими судопромышленниками, и заверял, что решение о покупке у них трех дизель-электрических субмарин типа "Дельфин" принималось на основе профессиональных соображений через прозрачные процедуры с участием всех профильных ведомств.

Он проходит подозреваемым по двум другим уголовным делам, которые полиция ранее передала в прокуратуру с рекомендацией предъявить главе кабинета обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Сам Нетаньяху настаивает на своей невиновности, выражает уверенность, что все расследования против него завершатся ничем, и обещает еще многие годы руководить страной.