Опубликовано видео с места стрельбы в баре в Калифорнии

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Появилось видео с места стрельбы в баре Borderline в Калифорнии. Запись опубликовало видеоагентство Ruptly.

Young people who were apparently in the #Borderline bar in #ThousandOaks, site of a reported mass shooting, hugging after finding one another. pic.twitter.com/RbZrdfPava — Mike Harris (@Mike___Harris) 8 ноября 2018 г.

На кадрах видно, что территория вокруг здания окружена машинами скорой помощи, полиции и спасателей.

Ранее стало известно, что неизвестный открыл огонь по толпе в заведении, где проходила вечеринка студентов College country night. Погибли двенадцать человек, среди них один сотрудник правоохранительных органов.

Преступник совершил не менее 30 выстрелов.

Мотивы нападавшего пока неизвестны. Полиция не исключает версию теракта.