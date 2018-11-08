В Италии число жертв непогоды превысило 30 человек

РИМ, 8 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Число жертв непогоды, которая на прошлой неделе обрушилась на Италию, превысило 30 человек; в четверг представитель сицилийской полиции сообщил об обнаружении тела 40-летнего врача, который пропал без вести в ночь на 4 ноября во время сильного наводнения в провинции Палермо.

Тело Джузеппе Лиотты было найдено в одном из виноградников близ городка Роккамена, куда его выбросило бурным потоком реки Беличе, вышедшей из берегов после ливневых дождей. Поиски сицилийца продолжались почти пять суток, его тело обнаружили утром с полицейского вертолета.

Ранее сообщалось о гибели в Италии 30 человек.

Непогода с ливневыми дождями, сильными порывистыми ветрами, наводнениями и оползнями, пришла на Апеннины 28 октября. На следующий день по указанию национальной службы Гражданской обороны "красный" (высший) уровень метеоопасности был объявлен в пяти областях на севере страны. В последних числах октября в этих регионах погибли 12 человек. Еще шесть итальянцев стали жертвами стихии 1-2 ноября: они погибли в результате падения вековых деревьев и из-за ударов молнии. В минувшие выходные сильные дожди обрушились на Сицилию, где многие реки вышли из берегов и затопили находившиеся поблизости дома. Жертвами наводнений на острове стали 12 человек, в том числе двое маленьких детей.