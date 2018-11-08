В Белоруссии ожидают зеркальные меры Минска и Москвы на базу США в Польше

МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Минск и Москва примут зеркальные меры в случае размещения Польшей американской бронетанковой дивизии на своей территории, заявил глава комиссии верхней палаты белорусского парламента по международным делам и нацбезопасности Сергей Рахманов.

"Наши национальные интересы, в том числе интересы национальной безопасности в рамках Союзного государства (Белоруссии и России – ред.), — это святой долг, и мы должны их придерживаться. Думаю, реакция (в случае размещения в Польше базы США – ред.) будет адекватной. Все будет просчитано, взвешено, и будут приняты зеркальные решения", — заявил Рахманов РИА Новости.

Сенатор также обратил внимание, что состояние, которого Минск к настоящему времени достиг в отношениях с Западом, "гораздо лучше того, что было ранее".

"Но это состояние не является устойчивым, потому что действия наших партнеров могут изменить ситуацию в худшую сторону. Если это (размещение базы – ред.) произойдет, естественно, Беларусь будет рассматривать варианты адекватной реакции. А как иначе? По-другому нельзя", — добавил собеседник агентства.

"Форт Трамп"

Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке. Президент Польши Анджей Дуда даже предложил назвать ее Fort Trump ("Форт Трамп"). Президент Белоруссии Александр Лукашенко со своей стороны заявил, что посоветовал главе МИД Польши не создавать "лишние базы", иначе Минск и Москва вынуждены будут ответить.