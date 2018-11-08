Вице-премьер России обсудит в Сербии экономическое сотрудничество

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов в пятницу совершит рабочую поездку в Сербию, встретится с президентом Александром Вучичем и первым вице-премьером Ивицей Дачичем, обсудит вопросы инвестиционного и экономического характера, сотрудничество в авиастроении, энергетике, мирном атоме, модернизацию сербской железнодорожной инфраструктуры, сообщили в аппарате вице-премьера.
Ожидается, что на встрече будут обсуждаться вопросы инвестиционного и экономического характера в рамках подготовки к запланированному на начало следующего года заседанию межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сказали в аппарате Борисова.
Кроме того, Борисов встретится с сопредседателем комитета —первым вице-премьером, главой МИД Сербии Ивицей Дачичем.
Внешнеторговый оборот России и Сербии в прошлом году увеличился на 23% и составил более 2 миллиардов долларов. "Положительная динамика сохранилась и в 2018 году. Товарооборот за январь-август вырос на 10% — до 1,4 миллиарда долларов", —сообщили в аппарате Борисова.