Вице-премьер России обсудит в Сербии экономическое сотрудничество

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов в пятницу совершит рабочую поездку в Сербию, встретится с президентом Александром Вучичем и первым вице-премьером Ивицей Дачичем, обсудит вопросы инвестиционного и экономического характера, сотрудничество в авиастроении, энергетике, мирном атоме, модернизацию сербской железнодорожной инфраструктуры, сообщили в аппарате вице-премьера.

"Девятого ноября вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов совершит рабочую поездку в Республику Сербия, где встретится с президентом Александром Вучичем", — сказали в аппарате.

Ожидается, что на встрече будут обсуждаться вопросы инвестиционного и экономического характера в рамках подготовки к запланированному на начало следующего года заседанию межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сказали в аппарате Борисова.

Кроме того, Борисов встретится с сопредседателем комитета —первым вице-премьером, главой МИД Сербии Ивицей Дачичем.

"На повестке дня — сотрудничество в области авиастроения, энергетики и модернизации сербской железнодорожной инфраструктуры с привлечением российских компаний. Также речь пойдёт о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии", — сообщили в аппарате вице-премьера, курирующего вопросы ОПК

Внешнеторговый оборот России и Сербии в прошлом году увеличился на 23% и составил более 2 миллиардов долларов. "Положительная динамика сохранилась и в 2018 году. Товарооборот за январь-август вырос на 10% — до 1,4 миллиарда долларов", —сообщили в аппарате Борисова.