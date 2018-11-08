Финляндия не намерена исключать Россию из Совета Европы

ХЕЛЬСИНКИ, 8 ноя — РИА Новости. Финляндия на посту председателя Комитета министров Совета Европы не намерена инициировать исключение России из организации за неуплату взносов, рассказали РИА Новости в четверг в МИД страны.

Председательство Финляндии в Совете Европы начнется 21 ноября и продлится до конца мая 2019 года.

"Нет, этот вопрос не входит в нашу повестку дня во время председательства Финляндии", — рассказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что "считают, что уважение прав человека и доступ к конвенциям Совета Европы и, в частности, Европейскому суду по правам человека, важно во всех государствах-членах Совета Европы — для более чем 800 миллионов граждан".

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016–2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. В этом году Россия продолжила не выплачивать свой взнос. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в начале октября, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган — комитет министров может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.