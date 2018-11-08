Финляндия не намерена исключать Россию из Совета Европы

ХЕЛЬСИНКИ, 8 ноя — РИА Новости. Финляндия на посту председателя Комитета министров Совета Европы не намерена инициировать исключение России из организации за неуплату взносов, рассказали РИА Новости в четверг в МИД страны.
"Нет, этот вопрос не входит в нашу повестку дня во время председательства Финляндии", — рассказали в ведомстве.
В министерстве добавили, что "считают, что уважение прав человека и доступ к конвенциям Совета Европы и, в частности, Европейскому суду по правам человека, важно во всех государствах-членах Совета Европы — для более чем 800 миллионов граждан".
В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. В этом году Россия продолжила не выплачивать свой взнос. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в начале октября, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган — комитет министров может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.