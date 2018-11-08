Болтон назвал прошедшие выборы самыми безопасными в истории США

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что прошедшие промежуточные выборы стали самыми безопасными в истории государства.

"Горжусь усилиями федерального правительства обеспечить проведение самых безопасных выборов в истории", — заявил Болтон в своем микроблоге в Twitter.

Болтон также опубликовал заявление Совета Национальной безопасности, в котором говорится, что правительство США проявило "беспрецедентные усилия" для поддержки местных властей и руководства штатов в их стремлении "обеспечить безопасность американских выборов и противостоять попыткам иностранного злонамеренного влияния (на избирателей) во время промежуточных выборов".

Промежуточные выборы состоялись в США во вторник, 6 ноября. По последним данным, республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50 для контроля верхней палаты, однако потеряли большинство в палате представителей.