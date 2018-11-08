Полиция не исключает версию теракта при стрельбе в баре в Калифорнии‍

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Полиция не исключает версию теракта при стрельбе в калифорнийском баре, заявил шериф округа Вентура Джефф Дин.

"Мы пока не определили, кем был подозреваемый <…> Мы не знаем, есть ли связь терроризма с этим инцидентом или нет. Как вы знаете, ведется расследование. И эта информация станет известной, когда будет точно установлено, кем был подозреваемый", — цитирует его телеканал ABC7.

По словам Дина, стрельба велась только из одного пистолета, но это не окончательная информация. Также неизвестно, покончил ли подозреваемый с собой сам или в него стрелял кто-то другой.

"Пока мы пока не знаем, кто в кого стрелял", — заявил шериф.

Стрельба в баре Borderline произошла во время студенческой вечеринке. В этот момент там находились несколько сотен человек. Жертвами стали 11 посетителей и полицейский. Личность стрелка пока не установлена. По данным полиции, он произвел не менее 30 выстрелов.