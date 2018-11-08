В Калифорнии сообщили о гибели устроившего стрельбу в баре

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Неизвестный, открывший стрельбу в баре американского штата Калифорния, погиб, сообщает офис шерифа.

Ранее в баре Borderline, где проходила студенческая вечеринка, произошла стрельба. По сообщениям СМИ, неизвестный произвел не менее 30 выстрелов. По последним данным, в результате инцидента ранения получили не менее 11 человек, в том числе заместитель шерифа полиции.

Позднее представитель местной полиции сообщил, что прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов "остановили и нейтрализовали стрелка", а "здание бара было проверено", и в настоящий момент "место происшествия не представляет угрозы".