В ЛНР обвинили украинские СМИ во вмешательстве в выборы в республике

ЛУГАНСК, 8 ноя — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко обвинил украинские СМИ в информационных вбросах в преддверии выборов. По его словам, они направлены на дискредитацию оборонного ведомства и властей республики и не соответствуют действительности.
"Сейчас, в преддверии выборов на Донбассе, подконтрольные (Украине — ред.) СМИ активно вбрасывают в информационное поле различного рода фейковую информацию", — прокомментировал Марочко заявление командования операции Объединенных сил об обострении ситуации в районе подконтрольного ВС Украины населенного пункта Крымское в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.