В ЛНР обвинили украинские СМИ во вмешательстве в выборы в республике

ЛУГАНСК, 8 ноя — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко обвинил украинские СМИ в информационных вбросах в преддверии выборов. По его словам, они направлены на дискредитацию оборонного ведомства и властей республики и не соответствуют действительности.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что проведение выборов не соответствует минским договоренностям по урегулированию ситуации в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

"Сейчас, в преддверии выборов на Донбассе, подконтрольные (Украине — ред.) СМИ активно вбрасывают в информационное поле различного рода фейковую информацию", — прокомментировал Марочко заявление командования операции Объединенных сил об обострении ситуации в районе подконтрольного ВС Украины населенного пункта Крымское в Донбассе.

По его мнению, все действия Киева направлены на дискредитацию Народной милиции ЛНР и руководства республики в целом.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.