В ОБСЕ призвали Белый дом вернуть журналисту CNN аккредитацию

ВЕНА, 8 ноя — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил сожаление в связи с лишением корреспондента CNN Джима Акосты постоянной аккредитации в Белом доме и призвал отменить решение.

Белый дом сообщил о приостановке действия постоянной аккредитации корреспондента телеканала CNN Джима Акосты после его общения с президентом США Дональдом Трампом на пресс-конференции в среду, где Трамп раскритиковал Акосту и счел его поведение грубым.

"То, что Белый дом лишил корреспондента CNN Джима Акосту пропуска, вызывает сожаление. Журналистам должны позволять задавать "прощупывающие" вопросы и призывать лидеров к ответу. Я призываю отменить эту меру и не называть журналистов врагами народа", — написал Дезир в своём аккаунте в Twitter.

Лишение Акосты постоянной аккредитации не означает, что он не сможет проходить в Белый дом. Для этого ему придется получать разовый пропуск и заказывать его заранее, однако его перемещения по Белому дому с таким пропуском будут ограничены.

Трамп не первый раз конфликтует с Акостой, они регулярно общаются в напряженной манере. Именно Акоста стал одним из первых журналистов, которых Трамп стал называть "фейковыми новостями", будучи недовольным освещением своей предвыборной кампании.

Американский лидер конфликтует с рядом СМИ, называя их "врагами народа" и авторами "фейковых новостей". СМИ в ответ критикуют Трампа и публикуют постоянные утечки из Белого дома с компрометирующей информацией.