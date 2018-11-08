Польша лжет, говоря о цене на СПГ из США, считает эксперт

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Польша лжет, заявляя о стоимости сжиженного природного газа (СПГ) из США на 20-30% ниже цены российского топлива, считает заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

"Они действуют по схеме, что ложь, если ее повторить много раз, могут принять за правду. Факты свидетельствуют об обратном. Если бы американский СПГ был дешевле на 30%, они бы сейчас наращивали его закупки и снижали бы отбор по контракту с "Газпромом". Но происходит обратное", — сказал РИА Новости Гривач.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG в четверг подписала с американской Cheniere Marketing International 24-летний контракт на поставку СПГ, согласно которому Польша в период 2019-2022 годов будет получать ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ, а с 2023 по 2042 год — по 1,45 миллиона тонн. При этом глава PGNiG Петр Вожняк заявил, что стоимость СПГ из США по новому контракту будет на 20-30% ниже, чем цена "Газпрома".

Это не первый контракт PGNiG на покупку СПГ из США. В октябре польская госкомпания подписала контракт с американской Venture Global LNG на поставку в Польшу двух миллионов тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет. Тогда Вожняк также заявил, что этот СПГ обойдется ей на 20-30% дешевле, чем сейчас российский газ.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил в конце октября, что Польша за девять с половиной месяцев 2018 года увеличила закупку газа у российского холдинга на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 8,9 миллиарда кубометров.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG покупает большую часть газа у "Газпрома", однако традиционно заявляет о зависимости от российского газа и необходимости диверсификации. Подписанный в 1996 году контракт предусматривает поставки в Польшу из России до 10 миллиардов кубометров газа в год. Потребление газа в стране увеличилось с 15 миллиардов кубометров в 2015 году до 17 миллиардов в 2017-м.