Польша лжет, говоря о цене на СПГ из США, считает эксперт

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Польша лжет, заявляя о стоимости сжиженного природного газа (СПГ) из США на 20-30% ниже цены российского топлива, считает заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG в четверг подписала с американской Cheniere Marketing International 24-летний контракт на поставку СПГ, согласно которому Польша в период 2019-2022 годов будет получать ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ, а с 2023 по 2042 год — по 1,45 миллиона тонн. При этом глава PGNiG Петр Вожняк заявил, что стоимость СПГ из США по новому контракту будет на 20-30% ниже, чем цена "Газпрома".
Это не первый контракт PGNiG на покупку СПГ из США. В октябре польская госкомпания подписала контракт с американской Venture Global LNG на поставку в Польшу двух миллионов тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет. Тогда Вожняк также заявил, что этот СПГ обойдется ей на 20-30% дешевле, чем сейчас российский газ.
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG покупает большую часть газа у "Газпрома", однако традиционно заявляет о зависимости от российского газа и необходимости диверсификации. Подписанный в 1996 году контракт предусматривает поставки в Польшу из России до 10 миллиардов кубометров газа в год. Потребление газа в стране увеличилось с 15 миллиардов кубометров в 2015 году до 17 миллиардов в 2017-м.