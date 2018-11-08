Число пострадавших при стрельбе в баре в Калифорнии увеличилось до 11

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Число пострадавших в результате стрельбы в баре города Таузанд-Окс, штат Калифорния, увеличилось до 11 человек, степень ранений уточняется, заявил представитель местной полиции.
Ранее сообщалось о шести пострадавших.
"Число пострадавших увеличилось до 11 человек, это число может измениться", — заявил представитель полиции, трансляцию вел телеканал ABC7.
Scene near the #Borderline country and western bar in #ThousandOaks where a shooting incident with multiple victims is reported. Sheriff’s deputies say "active shooter” still in the area. pic.twitter.com/C2HNeqRel4— Mike Harris (@Mike___Harris) 8 ноября 2018 г.
Он уточнил, что не располагает информацией о состоянии пострадавших. По данным полиции, угрозы местным жителям нет.
Ранее в пожарной службе округа Вентура сообщили, что в баре Borderline произошла стрельба. По данным СМИ, неизвестный произвел не менее 30 выстрелов. Как сообщается на сайте бара, в ночь на четверг там проходила вечеринка для студентов.