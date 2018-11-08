В Калифорнии шесть человек пострадали в результате стрельбы в баре

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Шесть человек ранены в результате стрельбы в одном из баров в городе Таузанд-Окс, штат Калифорния, сообщает телеканал KABC со ссылкой на представителя полиции.

Ранее в пожарной службе округа Вентура сообщили, что в баре Borderline произошла стрельба. По данным издания Los Angeles Times, неизвестный произвел не менее 30 выстрелов. Как сообщается на сайте бара, в ночь на четверг там проходила вечеринка для студентов College country night.

"Представитель правоохранительных органов заявил журналистам, что ранения в результате стрельбы в баре в Калифорнии получили шесть человек", — сообщил корреспондент телеканала Мэттью Кейс.

По словам представителя полиции, в числе раненых — заместитель шерифа округа Вентура. О состоянии раненых данных пока нет. В полиции также не смогли подтвердить, нейтрализован ли стрелок.

Полиция продолжает работать на месте инцидента.

Как сообщает издание Pepperdine University Graphic в своем микроблоге в Twitter, в баре находились студенты университета Пеппердайн.