Москва и Вашингтон публично подтвердили встречу Путина и Трампа в Аргентине

АСТАНА, 8 ноя — РИА Новости. На сегодняшний день есть договоренность о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине, в обеих столицах это подтверждают публично, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Такая договоренность (о встрече Путина и Трампа в Аргентине — ред.) существует. Я не имею другой информации, Москва и Вашингтон это публично подтвердили", — сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос, можно ли наверняка говорить, что на саммите G20 в Аргентине состоится встреча лидеров лидеров РФ и США.

"На сегодняшний момент есть такая договоренность, обо всем, что связано с этой встречей, уже сказали представители администраций президентов", — добавил министр.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.