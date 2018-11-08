Эксперт прокомментировал пуск США баллистической ракеты Minuteman III

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. США провели стандартный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, заранее предупредив о нем Россию, считает российский военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее телеканал FoxNews сообщил, что ВВС США провели очередное испытание МБР Minuteman III. По данным телеканала, очередной пуск ракеты был произведен поздно вечером во вторник с базы Ванденберг. Ракета не была оснащена боевой частью. Запуск был успешным, ракета попала в намеченную цель. Более подробная информация об испытании не приводится.

"Это стандартная процедура, связанная с подтверждением заданных параметров надежности и работоспособности системы управления стратегическими ядерными силами США. В соответствии с действующими договоренностями американцы заранее предупредили Россию о данном пуске, поэтому это не стало какой-либо неожиданностью", — сказал РИА Новости Коротченко.

По его словам, спутниковый и наземный эшелоны российской системы предупреждения о ракетном нападении отслеживали как старт, так и полет ракеты.