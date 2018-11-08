МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Аналитики США стали всерьез рассматривать концепцию ограниченной ядерной войны, Москва считает такой поход опасным и безответственным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы считаем подобную политику безответственной, крайне опасной. Мы твердо убеждены, что в ядерной войне не может быть победителя, она никогда не должна быть развязана", — сказала Захарова на брифинге.

Так она прокомментировала публикацию экс-заместителя министра обороны США Элбриджа Колдби для издания Foreign Affairs, в которой он предложил готовиться к ведению "ограниченных операций с применением ядерных вооружений". Она также отметила, что аналогичные тезисы заложены в обновленную ядерную доктрину США.