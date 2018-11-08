Захарова прокомментировала планы США ввести новые санкции против России

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Москве с интересом наблюдают за спектаклем в США вокруг инициирования новых санкций против РФ, в том числе по делу Скрипаля, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее представитель госдепартамента США Роберт Палладино проинформировал конгресс, что Россия не выполнила требования, предписанные в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием". Он сообщил, что по мере продвижения США будут следовать предписанным обязательствам в рамках этого закона. Говоря о санкциях, он отметил, что Вашингтон в настоящее время изучает возможный эффект вводимых новых антироссийских санкций и проводит по этому поводу консультации с конгрессом США.

"Мы, конечно, с интересом наблюдаем за спектаклем, который продолжает разыгрываться в Соединенных штатах Америки", — заявила она.

"Мы уже привыкли к такой постановке вопроса, для нас она не является новой. Мы понимаем подтекст — он связан и с политикой сдерживания, и, кончено, с целым ворохом внутриполитических проблем в США", — добавила Захарова.

Очередные санкции США против России вступили в силу 27 августа в рамках американского закона "О контроле за химическим и биологическим оружием" от 1991 года. Основанием для их введения стали обвинения в адрес РФ в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. РФ эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.

После того, как американская сторона постановила, что РФ не предоставила необходимые Вашингтону доказательства, согласно закону запускается процедура введения второго пакета санкций.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.