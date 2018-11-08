"Нагнетают истерику". Захарова прокомментировала украинский закон о границе

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Киевские власти продолжают нагнетать истерику накануне предстоящих выборов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя принятый на Украине закон о нарушении границы.

По словам Захаровой, закон дает Киеву возможность подвести под него любого человека.

"Содержащиеся в тексте закона обоснования случаев наступления уголовной ответственности, а именно въезд с целью нанесения вреда Украине, использование недостоверных документов при пересечении границы дают властям широкие, а, лучше сказать, просто безбрежные возможности для свободной трактовки принятого документа и подведения под его статьи просто любого гражданина", — сказала Захарова на брифинге.

"Мы расцениваем все это как очередную попытку киевского руководства под вымышленным предлогом защиты суверенитета и территориальной целостности Украины продолжить нагнетать антироссийскую истерику в стране накануне президентских выборов", — подчеркнула дипломат.