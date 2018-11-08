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В Шанхае показали туфли, полностью покрытые бриллиантами

(обновлено: 11:07 08.11.2018)
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© РИА Новости / Анна РаткоглоБриллиантовые туфли в Шанхае. Архивное фотоБриллиантовые туфли в Шанхае. Архивное фото
© РИА Новости / Анна Раткогло

ШАНХАЙ, 8 ноя — РИА Новости. Полностью покрытые бриллиантами туфли за 30 миллионов юаней (4,3 миллиона долларов) показали на международном импортном ЭКСПО в Шанхае, люди стоят в очереди по несколько часов, чтобы посмотреть на них вблизи и сфотографировать, рассказала РИА Новости представитель компании Genevant Чэнь Пиньюй.

В 10 утра возле стенда компании уже выстроилась длинная очередь желающих сфотографировать это, в прямом смысле слова, ювелирное изделие, о котором в кулуарах выставки говорят все женщины. Охранник на стенде предупреждает вновь пришедших, что ждать придется минимум полтора часа, но любительниц красивых туфель это не останавливает, тем более, что стояние в очереди в Китае можно считать "национальным спортом". Те же, кто ждать не может, подходят к счастливцам, стоящим в начале очереди, добавляют их в соцсети WeChat и просят прислать фотографии, за что пересылают символическую плату в электронных "хунбао" или красных конвертах. Исключения нет ни для кого, ни для журналистов, ни для тех, кто вполне может приобрести туфли, представленные на стенде.

​"Наш главный экспонат здесь – пара розовых туфель за 30 миллионов юаней (4,3 миллиона долларов), как вы можете видеть, они полностью покрыты бриллиантами", — сообщает с улыбкой Чэнь Пиньюй.

Она рассказала, что "всего на туфлях около 10 тысяч розовых бриллиантов, все разного размера, по задумке дизайнеров Джимми Чу и Реджи Ханга бриллианты должны плотно покрывать всю поверхность туфли, поэтому для создания этой пары туфель использовались крупные камни, между которыми помещены мелкие".

Туфли Jada Dubai Passion Diamond
© Фото : Jada Dubai
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"Это новая модель, на разработку дизайна ушло около года, а процесс фиксации бриллиантов на туфли занял почти 360 часов, потому что необходимо быть полностью уверенным в том, что каждый бриллиант идеально сидит на своем месте и вся поверхность плотно покрыта без каких-либо пробелов и изъянов", — сообщила Чэнь Пиньюй.

Отвечая на вопрос, есть ли на них российские бриллианты, она отметила, что "мы выбираем бриллианты наивысшего качества, если они хорошие, то, несомненно, они там есть".

"Джимми Чу сказал, что розовый цвет туфель напоминает ему о принцессе Диане и о тех временах, когда он делал обувь для нее. Туфли сделаны по нашей новой технологии, и мы постарались, чтобы они были максимально комфортными", — сказала собеседница агентства.

Женские туфли. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Отвечая на вопрос, тяжелые ли они, она отметила, что "да, конечно, из-за камней они явно тяжелее обычных туфель, но мы сделали их настолько комфортными, насколько смогли, потому что они сделаны прежде всего для того, чтобы их носили".

"Как говорит Джимми Чу, обувь всегда должна быть удобной для каждого, и мы хотим, чтобы люди действительно знали, что наша обувь удобная, хотя она и выглядит, как произведение искусства, это все же обувь", — подчеркнула Чэнь Пиньюй, добавив, что компания провела много тестов, чтобы удостовериться, что туфли действительно удобные и не будут доставлять дискомфорта при ходьбе.

Здание ФБР в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Cliff Owen
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Любые туфли может приобрести каждый желающий, в компании нет никаких требований от клиентов помимо возможности оплатить покупку, "каждый, кто захочет и будет в состоянии это себе позволить, сможет их купить". Говоря о том, можно ли взять туфли напрокат, она отметила, что "пока такой опции не предусмотрено".

Она сказала, что "это единственная пара в мире, каждая модель выпущена в единственном экземпляре, никаких копий, но, если вы хотите приобрести ту или иную пару, но размер не подходит, мы можем сделать другую пару, но опять же – она будет уже другой из-за веса, размера, цвета и расположения камней, все будет другим".

По словам Чэнь Пиньюй, основными мотивами для создания дизайна разных пар туфель послужили сюжеты китайской истории, на стенде представлены туфли с украшениями в виде оттисков древних печатей, с фрагментами изречений, с традиционным орнаментом. Она добавила, что если кто-то захочет, к примеру, добавить какой-то элемент, то дизайнеры вполне могут включить его в концепцию

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