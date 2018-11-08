Польша подписала многолетний контракт на поставку СПГ из США

ВАРШАВА, 8 ноя — РИА Новости. Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала с американской Cheniere Marketing International 24-летний контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ), передает корреспондент РИА Новости. Церемония подписания состоялась в Варшаве в присутствии министра энергетики США Рика Перри и президента Польши Анджея Дуды.

Согласно релизу PGNiG, в соответствии с контрактом в период 2019-2022 годов Польша будет получать ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ, что соответствует 0,7 миллиарда кубометров газа после регазификации, а с 2023 по 2042 год — по 1,45 миллиона тонн СПГ, или по 1,95 миллиарда кубов газа после регазификации.

Это не первый контракт PGNiG на покупку СПГ из США. В октябре польская госкомпания подписала контракт с американской Venture Global LNG на поставку в Польшу 2 миллионов тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет, что соответствует 2,7 миллиарда кубометров газа после регазификации.

Президент Польши Анджей Дуда, выступая на торжественной церемонии, заявил, что поставку в Польшу СПГ лоббировал лично президент США.

"Полтора года тому в Варшаве разговаривал с Дональдом Трампом. Он тогда спросил, хочет ли Польша покупать в США сжиженный газ. Сегодня наш разговор получает практическое наполнение", — сказал он.

Дуда также сообщил, что Польша будет развивать мощность терминала регазификации в Свиноустье.

"Надеюсь, что в ближайшее время двукратно увеличим его возможности", — сказал он.

В свою очередь Перри заявил, что диверсификация направлений источников энергоресурсов — "это источник развития польской экономики". По его словам США готовы поддерживать этот процесс.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG покупает большую часть газа у российского "Газпрома", однако традиционно заявляет о зависимости от российского газа и необходимости диверсификации. Подписанный в 1996 году контракт предусматривает поставки в Польшу из РФ до 10 миллиардов кубометров газа в год. В январе-сентябре текущего года Польша увеличила поставки газа из России на 11,7%. Потребление газа в стране увеличилось с 15 миллиардов кубометров в 2015 году до 17 миллиардов в 2017 году.