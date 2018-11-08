В США умерла "самая быстрая женщина в мире"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Американская каскадерша Китти О'Нил, которую называли "самой быстрой женщиной в мире", умерла в возрасте 72 лет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на похоронное бюро.
О'Нил скончалась из-за пневмонии 2 ноября в городе Юрика (штат Калифорния). Факт ее смерти подтвердила директор местного похоронного бюро Лиза Карлсен.
Китти О'Нил стала первой женщиной, присоединившейся к Stunts Unlimited, которая считалась главной каскадерской студией Голливуда. Звание "самой быстрой женщины в мире" она заслужила, достигнув скорости примерно 600 миль в час (около 966 километров в час) за рулем ракетного автомобиля.
Один из самых знаменитых трюков каскадерша исполнила для телесериала Wonder Woman ("Чудо-женщина"): О'Нил прыгнула с крыши отеля Hilton в Лос-Анджелесе и падала, широко раскинув руки, 127 футов (около 39 метров) до того, как приземлиться на воздушную подушку.
We lost legendary stunt woman Kitty O' Neil today. So fearless that not even being deaf stopped her from performing some of the most dangerous stunts on film including a record breaking fall for the Wonder Woman tv show. You were truly a wonder Miss O'Neil. RIP pic.twitter.com/C5SIiPC1v0— Forrest Satchell (@EnchantdForrest) 5 ноября 2018 г.