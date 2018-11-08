Украинские силовики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 8 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

С 29 августа в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта в регионе "школьное" перемирие. Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщило о 16 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 15 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов на окраине подконтрольной ДНР Горловки поврежден дом, а в Донецке сгорела хозпостройка.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 110 единиц", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.