В Индии 50 человек пострадали во время празднования "фестиваля огней"

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 ноя — РИА Новости. Пятьдесят человек получили травмы за минувшие сутки в индийском городе Хайдарабад (штат Телингана) во время празднования главного праздника года — Дивали, также известного как "фестиваль огней", передает агентство IANS со ссылкой на врачей.

По информации медиков, пострадавшие поступали в больницы на протяжении всего вечера среды и в четверг утром. Состояние восьми человек оценивается как критическое. Сообщается, что одной из наиболее пострадавших стала 65-летняя женщина, которая направлялась домой в авторикше, когда ей в лицо угодил запущенный местными жителями фейерверк.

В одном из районов соседнего штата Андхра-Прадеш из-за небезопасного использования петард и фейерверков произошел пожар, в результате которого полностью сгорели четыре жилых дома. Данные о погибших к настоящему времени отсутствуют.

Дивали считается в Индии главным праздником года. Традиционно в этот день последователи индуизма, буддизма и джайнизма украшают дома и улицы яркими гирляндами и фонариками, которые символизируют победу добра над злом. Дивали зачастую сравнивают с европейским Новым годом, хотя строгого соответствия между этими двумя праздниками нет.