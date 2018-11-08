В Крыму назвали украинский закон о границе попыткой блокировать турпоток

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Украинский закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы является попыткой помешать развитию туризма в Крыму и блокировать турпоток, но она обречена на провал, заявил РИА Новости глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон, который предусматривает введение уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы гражданами России. Действие закона, по мнению Киева, будет распространяться в том числе на Крым, который Украина до сих пор считает своим. Согласно украинскому законодательству, россияне могут въезжать в Крым только через украинские блокпосты, хотя полуостров воссоединился с РФ по итогам проведенного там в марте 2014 года референдума.

"Все это очередная бредовая попытка киевских властей помешать развитию туризма в Крыму и блокировать туристический поток. Киевские власти просто завидуют колоссальному успеху российского Крыма. Но все их попытки обречены на провал. Этим законом к нам туристический поток они не сократят, а вот к себе однозначно. Туристы, в том числе из России, раньше ездили в Киев и Одессу, а теперь вряд ли кто захочет ехать в столь враждебную стану. Их все это насторожит и развернет", — сказал РИА Новости Черняк.

По его словам, закон ставит крест на развитии бизнеса между странами.

"Все это маразм. Не удивительно, если киевские власти пойдут дальше — запретят под угрозой уголовной ответственности гражданам Украины ездить в Крым и вообще в Россию", — сказал Черняк.

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