В Афганистане силовики ликвидировали 16 боевиков "Талибана"*

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Силы безопасности Афганистана при поддержке иностранных войск ликвидировали 16 боевиков радикальной группировки "Талибан"* в провинции Баглан на северо-востоке страны, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на главу полиции провинции Акрамуддина Саре (Akramuddin Sare).

По данным полиции, силовики провели в одном из районов провинции четырехдневную операцию с привлечением сухопутных и воздушных сил.

В ходе операции как минимум 19 боевиков получили ранения. Также сообщается об освобождении нескольких деревень от сил "Талибан"*.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"*, которое, согласно последним данным, контролирует около 50% общей территории страны. Параллельно с этим влияние в Афганистане усиливает запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*). По всей территории страны проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

* Террористические организации, запрещенные в России.