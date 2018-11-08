Комитет Госдумы встретится с внешнеполитической комиссией парламента Турции

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам в четверг проведет совместное заседание с внешнеполитической комиссией Национального собрания Турции и обсудит роль парламентов в развитии российско-турецкого сотрудничества на современном этапе, сообщил журналистам глава комитета Леонид Слуцкий.

"Заседание пройдет в рамках визита в Москву делегации комиссии по международным делам парламента Турции во главе с ее председателем Волканом Бозкыром. Нас многое объединяет, но о многом мы продолжаем спорить. Все эти вопросы касаются и сирийского урегулирования, и формирования конституционного процесса в САР, и ситуаций вокруг Ирака, Афганистана, Пакистана и в целом создания полновесной архитектуры безопасности на Евразийском континенте. Здесь, надо признать, Турция — важнейший игрок", — рассказал Слуцкий.

Парламентарий добавил, что Россию и Турцию связывают отношения стратегического партнерства, а конструктив во всех плоскостях взаимодействия идет по нарастающей, какие бы ни были при этом сложными дискуссии.