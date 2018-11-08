АСТАНА, 8 ноя — РИА Новости. В четверг в Астане пройдет совместное заседание министров иностранных дел, глав оборонных ведомств и секретарей совбезов стран ОДКБ, в котором примет участие глава российского МИД Сергей Лавров.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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В частности, планируется рассмотреть декларацию совета, заявление глав государств о скоординированных мерах в отношении участников вооруженных конфликтов на стороне международных террористических организаций, а также ряд других документов. В их числе – документы в сфере военного сотрудничества, кризисного реагирования, противодействия международному терроризму, незаконной миграции, а также правового оформления статусов наблюдателей и партнера организации.
"Запланирован обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности, а также по практическим аспектам укрепления взаимодействия государств-членов в формате организации и на международной арене", — сообщили в российском МИД.
Кроме того, ожидается, что министр иностранных дел Киргизии представит приоритетные направления деятельности ОДКБ на период председательства Киргизии, которое в порядке ротации переходит ей от Казахстана.
В поисках нового генсека
Армянские следователи ранее предъявили Хачатурову обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд освободил Хачатурова под залог. Армения предложила странам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря организации. Лавров, ранее говоря об обвинениях в адрес Хачатурова, заявлял, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования своих политических предшественников.
При этом в Армении настаивают, что пост генерального секретаря организации должен остаться за ее представителем до 2020 года, несмотря на то, что именно Ереван инициировал процесс снятия Хачатурова с должности.
"До 2020 года должность была закреплена за Арменией. В ОДКБ есть нормативно-правовые регулирования, решение (о новом генсеке — ред.) должно быть принято главами государств. Сейчас наша очередь", — заявил исполняющий обязанности министра обороны Армении Давид Тоноян.
Газета "Коммерсант" ранее со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что после отставки Хачатурова в ОДКБ было принято решение, исходя из принципа ротации, передать право назначения на эту должность Белоруссии. При этом вероятной кандидатурой от Белоруссии может стать госсекретарь Совета безопасности страны Станислав Зась. Однако в МИД Белоруссии заявили, что пока не располагают информацией о планах выдвинуть на пост генсека ОДКБ Зася.
В МИД Казахстана также не смогли сообщить, кто именно будет предложен на должность нового генсека и от какой страны, при этом в министерстве только подтвердили, что главы государств ОДКБ обсудят этот вопрос на совете коллективной безопасности в Астане. Непонятно пока и то, кого сама Армения намерена предложить в качестве кандидата.
Чем ОДКБ грозит отставка генсека
Официально Хачатуров был освобожден от должности в начале ноября, хотя разговоры об этом шли уже давно. В самой организации РИА Новости заявили, что его отставка не отразится на функционировании ОДКБ.
"Как это может отразиться, если мы работаем по выполнению принятых советом коллективной безопасности решений? Как работали, так и будем работать", — сказал Семериков.
Главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев считает, что отставка Хачатурова связана с внутриармянской политикой и никакого прямого отношения к действиям ОДКБ как к региональной организации не имеет.
"Что касается деятельности ОДКБ, то там есть плановая ротация представителей разных стран. Сейчас — Армения, до этого ОДКБ возглавлял представитель России достаточно долгое время. Тут, собственно, какого-то ущерба организации в этом плане нет", — сказал Казанцев РИА Новости.
"Безусловно, на какое-то время это ослабит работу ОДКБ — на время замены, это не очень хорошо в том плане, что сейчас достаточно много угроз с Афганистаном, международным терроризмом, (в сферах — ред.), где традиционно работала ОДКБ", — отметил он.