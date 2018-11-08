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Лавров примет участие в заседании глав МИД, МО и секретарей cовбезов ОДКБ

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© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фотоМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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АСТАНА, 8 ноя — РИА Новости. В четверг в Астане пройдет совместное заседание министров иностранных дел, глав оборонных ведомств и секретарей совбезов стран ОДКБ, в котором примет участие глава российского МИД Сергей Лавров.

Участники Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности во время заседания в Москве. 29 октября 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Заседание предварит сессию совета коллективной безопасности ОДКБ на уровне президентов, которая состоится также в четверг. Помимо Лаврова, российская сторона на совместном заседании будет представлена министром обороны Сергеем Шойгу и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Сверить часы

Лидер протестного движения Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване. Архивное фото
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Пашинян рассказал об отношении к участию Армении в ОДКБ и ЕАЭС
В МИД РФ сообщили, что на совместном заседании под председательством министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова планируется обменяться мнениями о выполнении решений предыдущих сессий совета коллективной безопасности организации, "сверить часы" по степени готовности документов, выносимых на рассмотрение глав государств.

В частности, планируется рассмотреть декларацию совета, заявление глав государств о скоординированных мерах в отношении участников вооруженных конфликтов на стороне международных террористических организаций, а также ряд других документов. В их числе – документы в сфере военного сотрудничества, кризисного реагирования, противодействия международному терроризму, незаконной миграции, а также правового оформления статусов наблюдателей и партнера организации.

"Запланирован обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности, а также по практическим аспектам укрепления взаимодействия государств-членов в формате организации и на международной арене", — сообщили в российском МИД.

Кроме того, ожидается, что министр иностранных дел Киргизии представит приоритетные направления деятельности ОДКБ на период председательства Киргизии, которое в порядке ротации переходит ей от Казахстана.

В поисках нового генсека

Здание МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости
МИД ответил на требование Армении сменить генсека ОДКБ
Однако, помимо обсуждения актуальных международных проблем, вполне возможно, что участникам совместного заседания придется уделить время и обсуждению проблем внутри самой организации, которая, после того как ее генсек — представитель Армении — Юрий Хачатуров был освобожден от должности, фактически осталась без главы. По крайней мере лидеры государств в четверг этот вопрос обсуждать будут, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Причем рассматриваться вопрос избрания нового генсека будет лидерами в узком составе и за закрытыми дверями.

Армянские следователи ранее предъявили Хачатурову обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд освободил Хачатурова под залог. Армения предложила странам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря организации. Лавров, ранее говоря об обвинениях в адрес Хачатурова, заявлял, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования своих политических предшественников.

При этом в Армении настаивают, что пост генерального секретаря организации должен остаться за ее представителем до 2020 года, несмотря на то, что именно Ереван инициировал процесс снятия Хачатурова с должности.

"До 2020 года должность была закреплена за Арменией. В ОДКБ есть нормативно-правовые регулирования, решение (о новом генсеке — ред.) должно быть принято главами государств. Сейчас наша очередь", — заявил исполняющий обязанности министра обороны Армении Давид Тоноян.

Учения ОДКБ Взаимодействие-2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Страны ОДКБ впервые приняли совместный план применения войск
Ушаков уточнил, что сейчас есть три варианта развития событий: или временное исполнение обязанностей генсека до мая 2020 года заместителем главы ОДКБ Валерием Семериковым, или избрание белорусского представителя на этот пост — право назначить представителя Белоруссии переходит к Минску от Армении в алфавитном порядке. Третий вариант, по словам Ушакова, — это тот, на котором настаивает Армения — избрание представителя этой страны на пост генсека до 2020 года.

Газета "Коммерсант" ранее со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что после отставки Хачатурова в ОДКБ было принято решение, исходя из принципа ротации, передать право назначения на эту должность Белоруссии. При этом вероятной кандидатурой от Белоруссии может стать госсекретарь Совета безопасности страны Станислав Зась. Однако в МИД Белоруссии заявили, что пока не располагают информацией о планах выдвинуть на пост генсека ОДКБ Зася.

В МИД Казахстана также не смогли сообщить, кто именно будет предложен на должность нового генсека и от какой страны, при этом в министерстве только подтвердили, что главы государств ОДКБ обсудят этот вопрос на совете коллективной безопасности в Астане. Непонятно пока и то, кого сама Армения намерена предложить в качестве кандидата.

Чем ОДКБ грозит отставка генсека

Официально Хачатуров был освобожден от должности в начале ноября, хотя разговоры об этом шли уже давно. В самой организации РИА Новости заявили, что его отставка не отразится на функционировании ОДКБ.

"Как это может отразиться, если мы работаем по выполнению принятых советом коллективной безопасности решений? Как работали, так и будем работать", — сказал Семериков.

Государственные флаги стран-участниц ОДКБ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Саммит ОДКБ в Астане может избрать нового генсека
Эксперты, тем не менее, сомневаются, что уход Хачатурова с должности не отразится на работе организации: по крайней мере это может ослабить ее на время поиска замены генсека.

Главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев считает, что отставка Хачатурова связана с внутриармянской политикой и никакого прямого отношения к действиям ОДКБ как к региональной организации не имеет.

"Что касается деятельности ОДКБ, то там есть плановая ротация представителей разных стран. Сейчас — Армения, до этого ОДКБ возглавлял представитель России достаточно долгое время. Тут, собственно, какого-то ущерба организации в этом плане нет", — сказал Казанцев РИА Новости.

"Безусловно, на какое-то время это ослабит работу ОДКБ — на время замены, это не очень хорошо в том плане, что сейчас достаточно много угроз с Афганистаном, международным терроризмом, (в сферах — ред.), где традиционно работала ОДКБ", — отметил он.

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