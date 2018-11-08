Семь человек погибли в результате столкновения 12 машин у столицы Мексики

МЕХИКО, 8 ноя – РИА Новости. Семь человек погибли и 30 получили ранения в среду вечером в результате крупной аварии на оживленной платной трассе у столицы Мексики, сообщает портал Impacto.

По предварительным данным, столкнулись сразу 12 автомобилей. ДТП произошло на трассе Мехико-Толука в непосредственной близости от столицы, когда оставшийся без тормозов грузовой трейлер буквально смял более десяти машин.

Отмечается, что около 20 человек остаются зажатыми в салонах своих автомобилей, спасатели пытаются извлечь их. Дорога оказалась блокированной, и водителей просят ехать в объезд по бесплатной трассе.