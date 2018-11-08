Корреспондент CNN лишился пропуска в Белый дом после перепалки с Трампом

ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Белый дом сообщил о приостановке действия постоянной аккредитации корреспондента телеканала CNN Джима Акосты после его общения с Дональдом Трампом на пресс-конференции в среду, где президент раскритиковал журналиста и счел его поведение грубым.
"Президент Трамп верит в свободную прессу и ожидает и приветствует острые вопросы в свой адрес и в адрес администрации. Однако мы не потерпим, чтобы журналист прикасался к девушке, которая просто старается выполнять свои обязанности в качестве стажера в Белом доме… В результате сегодняшнего инцидента Белый дом приостанавливает действие постоянной аккредитации причастному к этому журналисту до последующего уведомления", — написала в четверг в своем Twitter пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс.
Трамп после этого назвал его "грубым, ужасным человеком", обвинив в том числе в неуважении к коллегам, которые тоже хотят задать свои вопросы.
В тот же день CNN выступил с заявлением, что "непрекращающиеся нападки президента на прессу зашли слишком далеко".
"Они не только опасны, но и подозрительно не американские. Хотя президент Трамп и дал понять, что не уважает свободную прессу, он присягнул защищать ее", — говорится в сообщении телеканала.
В ответ на это Сандерс отметила, что Трамп "более доступен для прессы, чем любой президент в истории". Поведение Акосты она назвала непозволительным и, как и Трамп, обвинила его в неуважении к коллегам.
"Вопреки заявлениям CNN нет более наглядной демонстрации того, что президент поддерживает свободную прессу, чем мероприятие, которое он провел сегодня", — заявила Сандерс, добавив, что за полтора часа он ответил на 68 вопросов представителей 35 СМИ, в том числе несколько вопросов Акосты.
Конфликт Трампа со СМИ
Трамп не первый раз конфликтует с Акостой, они регулярно общаются в напряженной манере. Именно Акоста стал одним из первых журналистов, которых Трамп стал называть авторами "фейковых новостей", будучи недовольным освещением своей предвыборной кампании.
В конце октября около 200 журналистов подписали письмо, осуждающее нападки Трампа на СМИ. Подписанты охарактеризовали его поведение как "неконституционное, антиамериканское, совершенно незаконное, недостойное президента США и лидера свободного мира". Среди подписавших письмо были сотрудники телеканалов ABC, CNN, CBS и других СМИ.
Американский лидер конфликтует с рядом СМИ, называя их "врагами народа" и авторами "фейковых новостей". СМИ в ответ критикуют Трампа и публикуют постоянные утечки из Белого дома с компрометирующей информацией.