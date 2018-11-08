Корреспондент CNN лишился пропуска в Белый дом после перепалки с Трампом

ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Белый дом сообщил о приостановке действия постоянной аккредитации корреспондента телеканала CNN Джима Акосты после его общения с Дональдом Трампом на пресс-конференции в среду, где президент раскритиковал журналиста и счел его поведение грубым.

"Президент Трамп верит в свободную прессу и ожидает и приветствует острые вопросы в свой адрес и в адрес администрации. Однако мы не потерпим, чтобы журналист прикасался к девушке, которая просто старается выполнять свои обязанности в качестве стажера в Белом доме… В результате сегодняшнего инцидента Белый дом приостанавливает действие постоянной аккредитации причастному к этому журналисту до последующего уведомления", — написала в четверг в своем Twitter пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс.

Имя Акосты в заявлении прямо не названо, однако из описания ситуации ясно, что речь идет именно о нем. Во время пресс-конференции Акоста задал вопрос Трампу о том, почему тот называет вторжением приближение к границе так называемого каравана мигрантов со стороны Мексики, раз они еще даже не достигли территории США. Трамп ответил на это, но Акоста продолжал задавать уточняющие вопросы. После обмена репликами президент заявил, что больше не будет отвечать на вопросы Акосты, так как тот задал их достаточно. Однако корреспондент продолжал спрашивать.

В это время к нему подошла девушка, которая подавала микрофон в зале, и попыталась забрать его, однако Акоста увернулся, а когда ей удалось ухватить микрофон, выдернул его обратно. Лишь после некоторой заминки он согласился расстаться с ним.

Трамп после этого назвал его "грубым, ужасным человеком", обвинив в том числе в неуважении к коллегам, которые тоже хотят задать свои вопросы.

В тот же день CNN выступил с заявлением, что "непрекращающиеся нападки президента на прессу зашли слишком далеко".

"Они не только опасны, но и подозрительно не американские. Хотя президент Трамп и дал понять, что не уважает свободную прессу, он присягнул защищать ее", — говорится в сообщении телеканала.

В ответ на это Сандерс отметила, что Трамп "более доступен для прессы, чем любой президент в истории". Поведение Акосты она назвала непозволительным и, как и Трамп, обвинила его в неуважении к коллегам.

"Вопреки заявлениям CNN нет более наглядной демонстрации того, что президент поддерживает свободную прессу, чем мероприятие, которое он провел сегодня", — заявила Сандерс, добавив, что за полтора часа он ответил на 68 вопросов представителей 35 СМИ, в том числе несколько вопросов Акосты.

Конфликт Трампа со СМИ

Лишение Акосты постоянной аккредитации не означает, что он не сможет проходить в Белый дом. Для этого ему придется получать разовый пропуск и заказывать его заранее, однако его перемещения по Белому дому с таким пропуском будут ограничены.

Трамп не первый раз конфликтует с Акостой, они регулярно общаются в напряженной манере. Именно Акоста стал одним из первых журналистов, которых Трамп стал называть авторами "фейковых новостей", будучи недовольным освещением своей предвыборной кампании.

В конце октября около 200 журналистов подписали письмо, осуждающее нападки Трампа на СМИ. Подписанты охарактеризовали его поведение как "неконституционное, антиамериканское, совершенно незаконное, недостойное президента США и лидера свободного мира". Среди подписавших письмо были сотрудники телеканалов ABC, CNN, CBS и других СМИ.

Американский лидер конфликтует с рядом СМИ, называя их "врагами народа" и авторами "фейковых новостей". СМИ в ответ критикуют Трампа и публикуют постоянные утечки из Белого дома с компрометирующей информацией.