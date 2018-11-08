В Хорватии памятник антифашисту сломал ногу повалившему его вандалу

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Хорватии вандал разрушил памятник герою антифашистского сопротивления Югославии Раде Кончару, получив при этом перелом ноги, сообщает Sputnik Srbija.

Инцидент произошел в Бачвице, пригороде Сплита, в ночь на седьмое ноября. В полиции рассказали, что злоумышленник опрокинул скульптуру на землю вместе с пьедесталом. Сооружение, однако, упало ему на ногу и придавило.

Вандала госпитализировали, против него открыли уголовное преследование. Власти установили его личность, но эти данные не оглашаются. Неофициально известно, что это мужчина в возрасте около шестидесяти лет.

Mislili ste da je gotovo? E nije — komunistički teror traje i dalje. Poštenog Hrvata je noćas u Splitu ozlijedio Rade Končar. To jest, njegova bista. https://t.co/o4MajW50dL via @TelegramHR #politikahr — jklaric (@jklaric) 7 ноября 2018 г.

​В офисе мэра Сплита заявили, что резко осуждают разрушение памятника.

"Мы убеждены, что этот акт совершен безответственным человеком и не выражает мнение граждан свободного и толерантного Сплита, которые осуждают такой вандализм и дикость. Мы полагаем, что компетентные органы примут меры для наказания виновного", — приводит Tportal.hr сообщение мэрии.

Местные власти пообещали восстановить памятник в первоначальном виде.

Руководитель городского отделения Социал-демократической партии Горан Котур напомнил, что это не первый антифашистский памятник, который разрушили в Хорватии. По его словам, начиная с 1990 года "неизвестные преступники" повалили около трех тысяч монументов, не опасаясь, что кто-нибудь из них будет обнаружен и наказан.

Раде Кончар — хорватский партизан-коммунист. После нападения Германии на Югославию организовывал антифашистское сопротивление против немецких и итальянских войск, под его руководством были проведены ряд атак и диверсий. В ноябре 1941 года Кончара захватили в плен итальянцы и в мае следующего года расстреляли. Его посмертно удостоили звания Народного героя Югославии.