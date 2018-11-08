В Хорватии памятник антифашисту сломал ногу повалившему его вандалу

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Хорватии вандал разрушил памятник герою антифашистского сопротивления Югославии Раде Кончару, получив при этом перелом ноги, сообщает Sputnik Srbija.
Вандала госпитализировали, против него открыли уголовное преследование. Власти установили его личность, но эти данные не оглашаются. Неофициально известно, что это мужчина в возрасте около шестидесяти лет.
Mislili ste da je gotovo? E nije — komunistički teror traje i dalje. Poštenog Hrvata je noćas u Splitu ozlijedio Rade Končar. To jest, njegova bista. https://t.co/o4MajW50dL via @TelegramHR #politikahr— jklaric (@jklaric) 7 ноября 2018 г.
В офисе мэра Сплита заявили, что резко осуждают разрушение памятника.
"Мы убеждены, что этот акт совершен безответственным человеком и не выражает мнение граждан свободного и толерантного Сплита, которые осуждают такой вандализм и дикость. Мы полагаем, что компетентные органы примут меры для наказания виновного", — приводит Tportal.hr сообщение мэрии.
Местные власти пообещали восстановить памятник в первоначальном виде.
Раде Кончар — хорватский партизан-коммунист. После нападения Германии на Югославию организовывал антифашистское сопротивление против немецких и итальянских войск, под его руководством были проведены ряд атак и диверсий. В ноябре 1941 года Кончара захватили в плен итальянцы и в мае следующего года расстреляли. Его посмертно удостоили звания Народного героя Югославии.