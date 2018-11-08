МЕХИКО, 8 ноя – РИА Новости. Эквадорская судья Даниэлла Камачо в среду приняла решение о привлечении экс-президента страны Рафаэля Корреа к суду по обвинениям в похищении человека.Comercio, вместе с Корреа к процессу привлечены бывший глава национальной службы разведки Эквадора Пабло Ромеро и двое бывших полицейских.
В конце сентября прокуратура Эквадора официально предъявила Корреа обвинения в похищении человека. Речь идет о депутате Фернандо Бальде, которого похитили в Боготе в 2012 году.
Корреа находится в Бельгии, где проживала долгое время его семья.
"Я иду спать. С порталом Telegrafo ясно, что будет дальше. Подтверждается, что случай Бальды – это фарс и что все преследование носит политический характер, потому что они не смогли победить нас при голосовании. Не беспокойтесь обо мне, беспокойтесь о родине. Всегда до победы", — написал Корреа.