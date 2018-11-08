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Глава МИД Британии в четверг прокомментирует высылку российских дипломатов

Сюжет:
Массовая высылка российских дипломатов (623)
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© AP Photo / Matt DunhamДжереми Хант. Архивное фотоДжереми Хант. Архивное фото
© AP Photo / Matt Dunham

ЛОНДОН, 8 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Джереми Хант во время выступления в Париже в четверг заверит, что две страны и после Brexit сохранят тесную связь, которая, по мнению министра, наиболее ярко проявилась в последнее время во взаимной поддержке после терактов в Париже и Манчестере, в авиаударах по Сирии и высылке российских дипломатов после инцидента в Солсбери.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Мы никогда не забудем ни момент, когда после теракта в Манчестере президент (Франции Эммануэль) Макрон пришел из Елисейского дворца в британское посольство, чтобы выразить солидарность Франции, ни толпу, поющую британский национальный гимн на стадионе "Стад де Франс", ни – после теракта в "Батаклане" — толпу, поющую на стадионе "Уэмбли" "Марсельезу", — говорится в переданных РИА Новости фрагментах текста речи Ханта, которую он произнесет по-французски.

"Вот почему после химической атаки в Солсбери в марте Франция выступила на стороне Великобритании, став лидером в жестком и едином европейском ответе и работая вместе (с партнерами) над тем, чтобы выслать значительное количество российских дипломатов с нашего континента", — отметит Хант.

Джереми Хант. Архивное фото
© AFP 2018 / Ben Stansall
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В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. После инцидента в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата. О высылке российских дипломатов следом объявили еще ряд стран. Россия приняла ответные меры.

Авиаудары по Сирии также стали, по мнению Ханта, демонстрацией тесной связи между Великобританией и Францией.

"В апреле британские и французские самолеты вместе с нашими американскими партнерами приняли участие в авиаударах по объектам, связанным с производством химического оружия в Сирии", — говорится в тексте речи министра, в которой отмечено также, что Франция и Великобритания способствовали усилению запрета на применение химоружия.

Сотрудники экстренных служб в Солсбери. Архивное фото
© AP Photo / PA/Andrew Matthews
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США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, использовались для производства химического оружия. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, при том что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов. Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Имперский юношеский оркестр (Брентвуд, Великобритания) выступает на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Россия не виновата. Тот случай, когда Brexit важнее антироссийских фобий
Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.

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Klenowiy.klen
Нагородил домик из вранья.Лживые и гадкие.
04:05
08.11.2018
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