Путин примет участие в саммите ОДКБ в Астане

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), по итогам которого планируется подписать около 20 совместных документов, в том числе о скоординированных мерах против воюющих на стороне террористов.
Ушаков рассказал, что в ходе сессии предстоит провести обстоятельный обмен мнениями по ключевым вопросам обеспечения региональной безопасности и по ряду актуальных международных тем. Также, как ожидается, подробно будет обсуждена антитеррористическая проблематика, ситуация в сирийском урегулировании, ситуация в Афганистане и другие критические точки.
"К подписанию подготовлено около 20 документов, в том числе политическая декларация, а также заявление о скоординированных мерах в отношении участников вооруженных конфликтов на стороне международных террористических организаций", — сказал Ушаков.
Он отметил, что по завершении сессии председательство в ОДКБ перейдет от Казахстана к Киргизии.
"Тут просматриваются три возможных варианта: или временное исполнение обязанностей генсека до мая 2020 заместителем генерального секретаря, то есть (Валерием — ред.) Семериковым. Второй вариант — избрание белорусского представителя на этот пост, поскольку после Армении по алфавиту идет Белоруссия, и третий вариант, на котором настаивает армянская сторона, — это избрание до мая 2020 года, на этот период, опять-таки армянского представителя", — сказал Ушаков.