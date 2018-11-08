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Путин примет участие в саммите ОДКБ в Астане

(обновлено: 03:00 08.11.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании ОДКБ. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин на заседании ОДКБ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), по итогам которого планируется подписать около 20 совместных документов, в том числе о скоординированных мерах против воюющих на стороне террористов.

Участники Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности во время заседания в Москве. 29 октября 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Как сообщил накануне помощник президента России Юрий Ушаков, в заседании совета коллективной безопасности примут участие главы России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и исполняющий обязанности премьер-министра Армении.

Ушаков рассказал, что в ходе сессии предстоит провести обстоятельный обмен мнениями по ключевым вопросам обеспечения региональной безопасности и по ряду актуальных международных тем. Также, как ожидается, подробно будет обсуждена антитеррористическая проблематика, ситуация в сирийском урегулировании, ситуация в Афганистане и другие критические точки.

Лидер протестного движения Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване. Архивное фото
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Пашинян рассказал об отношении к участию Армении в ОДКБ и ЕАЭС
По словам Ушакова, на мероприятии будут подведены итоги проделанной за последние годы совместной работы и намечены ориентиры для дальнейшего развития ОДКБ.

"К подписанию подготовлено около 20 документов, в том числе политическая декларация, а также заявление о скоординированных мерах в отношении участников вооруженных конфликтов на стороне международных террористических организаций", — сказал Ушаков.

Он отметил, что по завершении сессии председательство в ОДКБ перейдет от Казахстана к Киргизии.

Учения ОДКБ Взаимодействие-2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Страны ОДКБ впервые приняли совместный план применения войск
По словам Ушакова, в ходе встречи в узком составе лидеры за закрытыми дверями обсудят вопрос избрания нового генерального секретаря организации. Представитель Армении Юрий Хачатуров, занимавший ранее пост генсека ОДКБ, был освобожден от должности, исполняющим обязанности стал его заместитель Валерий Семериков. Ранее армянские следователи предъявили Хачатурову обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд освободил Хачатурова под залог.

"Тут просматриваются три возможных варианта: или временное исполнение обязанностей генсека до мая 2020 заместителем генерального секретаря, то есть (Валерием — ред.) Семериковым. Второй вариант — избрание белорусского представителя на этот пост, поскольку после Армении по алфавиту идет Белоруссия, и третий вариант, на котором настаивает армянская сторона, — это избрание до мая 2020 года, на этот период, опять-таки армянского представителя", — сказал Ушаков.

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