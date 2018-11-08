Саммит ОДКБ в Астане может избрать нового генсека

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Саммит стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет в четверг в столице Казахстана. На саммите, помимо остальных вопросов, обсудят кандидатуру нового генсека организации вместо Юрия Хачатурова, проходящего в Армении по делу о свержении конституционного строя.

Известно, что во встрече примут участие президенты России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, и.о. премьера Армении.

Новый генсек ОДКБ

Как сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры ОДКБ в узком составе за закрытыми дверями обсудят вопрос избрания нового генерального секретаря организации.

Представитель Армении Юрий Хачатуров, занимавший ранее пост генсека ОДКБ, был освобожден от должности, исполняющим обязанности стал его заместитель Валерий Семериков. Армянские следователи предъявили Хачатурову обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

Суд освободил Хачатурова под залог. После этого Армения предложила странам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря организации. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

"Тут просматриваются три возможных варианта: или временное исполнение обязанностей генсека до мая 2020 заместителем генерального секретаря, то есть (Валерием — ред.) Семериковым. Второй вариант — избрание белорусского представителя на этот пост, поскольку после Армении по алфавиту идет Белоруссия, и третий вариант, на котором настаивает армянская сторона, — это избрание до мая 2020 года, на этот период, опять-таки армянского представителя", — сказал Ушаков, уточнив, что избрание нового генсека является чувствительным вопросом, и решаться он будет в закрытом режиме.

Ранее газета " Коммерсант " со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что вероятной кандидатурой от Белоруссии может стать госсекретарь Совета безопасности страны Станислав Зась.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов считает, что "как структура ОДКБ весьма громоздкая, потому что у стран-членов очень разные интересы".

"Есть региональные специализации. Фактически ОДКБ – это три отдельных клуба: кавказский, европейский и центральноазиатский. Россия в трех клубах присутствует, остальные члены разбрелись по трем клубам. Белоруссии вряд ли интересна таджикско-афганская граница. Таджикистану или Казахстану вряд ли очень интересен Карабах, с учетом того, что Казахстан, Белоруссия имеют свои торговые, в том числе военно-технические отношения с Азербайджаном", — сказал он РИА Новости.

Но при этом, отметил эксперт, как член ОДКБ Армения имеет возможность получать российское оружие со скидками или по кредитам. "Не будет ОДКБ – оружие будет продаваться как для Индии или восточных партнеров", — объяснил Маркедонов интерес Армении к этой структуре.

Новая страна-председатель ОДКБ

По словам Ушакова, следующим председателем ОДКБ станет Киргизия.

"Мы положительно оцениваем работу, проделанную Казахстаном в период председательства в ОДКБ. После Казахстана председательство переходит к Киргизии", — сказал Ушаков.

Как сообщается на сайте ОДКБ, на предстоящем саммите президент Сооронбай Жээнбеков объявит приоритеты Киргизии на период ее председательства в следующем межсессионном периоде.

Пункт "Разное"

По словам Ушакова, на сессии ОДКБ будут обсуждаться различные проблемы международной региональной безопасности и вопрос взаимодействия государств-членов.

"Подробно будет обсуждена антитеррористическая проблематика, а также ситуация в сирийском урегулировании, ситуация в Афганистане, другие, очевидно критические точки",- сказал Ушаков.

Руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что по итогам заседания будет подписан ряд документов.

"На полях саммита также ожидается совместное заседание совета министров иностранных дел, совета министров обороны, комитета секретарей советов безопасности ОДКБ", — сказал Смадияров на брифинге.

Он отметил, что "по итогам саммита планируется принять ряд документов, среди которых следует отметить итоговую декларацию саммита совета коллективной безопасности ОДКБ, совместное заявление о скоординированных мерах в отношении лиц, участвовавших в вооруженных конфликтах на стороне террористических организаций, четыре международных договора, предусматривающих внесение изменений в уставные документы ОДКБ по вопросу представленности Армении в совете коллективной безопасности, а также внесение изменений в соглашение о правовом статусе ОДКБ".

"На рассмотрение глав государств будут также представлены решения совета коллективной безопасности, направленные на совершенствование кризисного реагирования ОДКБ, противодействие незаконной миграции, развитие скоординированной информационной политики, уточнение организаций и состава Коллективных сил, утверждение кандидатуры на должность председателя межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству", — сказал Смадияров.

По его словам, "отдельного внимания заслуживают документы по правовому оформлению статусов "партнера" и "наблюдателя" при ОДКБ, принятие которых открывает возможность для выстраивания сотрудничества организации с рядом третьих стран на качественно новом уровне".

Накануне председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил парламентариям Узбекистана стать наблюдателями в Парламентской ассамблее ОДКБ.