Трамп рискует повторить судьбу Горбачева, пишут СМИ

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Экономический успех Дональда Трампа может обернуться падением супердержавы и повторить судьбу неудачной политики Михаила Горбачева, которая привела к распаду СССР, пишет обозреватель Asia Times Раджа Мерфи.
Последним подтверждением этого факта стала готовность ряда стран бросить вызов решению США ввести против Ирана санкции, которые уже назвали "односторонними и нелегальными". При этом Госдеп поспешил разрешить этим странам закупать иранскую нефть, однако, по мнению Мерфи, это сравнимо с "маханием зеленым флагом вслед уходящему поезду".
Возможно, Трамп поможет Соединенным Штатам выбраться из экономической ямы и погасить огромный госдолг в 21,6 триллиона долларов, но это будет означать "гибель американской гегемонии", подчеркивает журналист.
Трамп отказывается от политики "подачек", в частности, начиная с требования от союзников по НАТО больше тратить на безопасность и заканчивая сокращением финансовой помощи другим странам, объем которой сократился с 50 миллиардов долларов в 2016 году до 7,7 миллиарда в 2018 году.
По словам Мерфи, "мир, менее привязанный к американской широте души и щедрым таможенным тарифам, сможет легче отказаться от задиристой доктрины американских президентов под названием: "вы или с нами, или против нас".
В конечном счете, получатся экономически успешные Соединенные Штаты, озабоченные своими внутренними проблемами, подчеркивает журналист. "Конец последней империи нашей эры близок. Но подобный исход позволит построить равный и справедливый мир, благодаря человеку, который невольно оказался Горбачевым-2 в Белом доме", — пишет Мерфи.