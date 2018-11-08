Трюдо извинился за отказ Канады принять еврейских беженцев в 1939 году

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в среду перед палатой общин, принес официальные извинения за отказ канадского правительства принять еврейских беженцев, прибывших на корабле "Сент-Луис" из нацистской Германии в 1939 году, говорится в пресс-релизе на официальном сайте премьера.

"Сегодня я прибыл в палату общин, чтобы принести запоздалые извинения еврейским беженцам, от которых отвернулась Канада. Принося эти извинения, я искренне надеюсь, что мы можем пролить свет на эту болезненную главу нашей истории и позаботиться о том, чтобы этот урок никогда не был забыт. Антисемитизму, ксенофобии и ненависти нет места в этой стране или в этом мире", — приводятся в сообщении слова Трюдо.

Корабль "Сент-Луис" — судно, на котором 930 еврейских беженцев в мае 1939 года отправились из Германии на Кубу, чтобы избежать нацистского преследования. Там они планировали в безопасности дождаться очереди на получение американской визы. Однако Куба, ряд других латиноамериканских стран, США, а также Канада отказались принять их, и корабль отправился обратно в Европу. Пассажирам удалось сойти на берег в других европейских странах, где их приняли Великобритания, Франция, Бельгия и Голландия.