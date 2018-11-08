Экс-глава генштаба Йемена назначен министром обороны

ДОХА, 8 ноя — РИА Новости. Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади назначил бывшего главу генштаба Мухаммеда Али аль-Макдиши министром обороны страны в преддверии решающих боев за порт на Красном море Ходейду, сообщило в среду вечером йеменское новостное агентство Саба.

Аль-Макдиши был назначен главой генштаба в 2015 году, когда в Йемене начались военные действия между мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) и сторонниками президента Хади, которого поддержала арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Однако в апреле 2017 года его отстранили от управления генштабом и назначили советником верховного главнокомандующего и представителем в командовании совместными операциями арабской коалиции.

Кроме того, новым главой генштаба в Йемене стал бывший главнокомандующий военно-морскими силами Йемена и обороной побережья Абдалла Салим Али ан-Нахи.

В июле арабская коалиция вместе с проправительственными войсками объявили о начале наступления на Ходейду, которая остается в руках хуситов. С этого времени продолжаются тяжелые бои за город и порт, через который, как считают йеменские власти, хуситы получают вооружение из Ирана. В последние недели проправительственные войска во главе с Республиканской гвардией под командованием сына убитого экс-президента Йемена Тарика Салеха при поддержке подразделений ОАЭ смогли отвоевать у хуситов районы на юге Ходейды.